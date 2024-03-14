Мосгоризбирком предупредил об уголовной ответственности за обструкции на выборах

В Московской городской избирательной комиссии (МГИК) напомнили, что за препятствование выборам может угрожать уголовная ответственность. Об этом предупредил зампредседателя МГИК Дмитрий Реут в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Он рассказал, что после анализа прикрепившихся к столичным участкам граждан в рамках механизма, позволяющий проголосовать на любом удобном человеку избирательном участке РФ, а не только по месту регистрации — «Мобильного избирателя», комиссия обнаружила аномалии в данных по прикреплению в ряде участков. Реут пояснил, что в среднем к одному избирательному участку в Москве прикрепляются примерно 150 человек, но есть около 20 участков, к которым прикрепилось по 2–3 тыс. избирателей.

В ведомстве допустили вероятность, что такая аномальная активность направлена на подготовку несогласованных протестов на «слишком популярных» участках. Например, создание искусственных очередей на участках, попытки одновременно собрать много людей в одном помещении для голосования. Подобные факты могут свидетельствовать о

готовящейся провокации, целью которой является препятствие избирательному праву россиян и работе избиркомов. За действия подобного рода предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий группой лиц по предварительному сговору), максимальное наказание за нарушение которой составляет до пяти лет лишения свободы.

«Любые попытки провокаций будут сразу же зафиксированы и пресечены», — подытожил Реут.

Ранее МВД возбудило восемь уголовных дел, связанных с выборами.