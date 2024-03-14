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В ЦИК России заявили о готовности к отражению атак из-за рубежа во время выборов

Глава ЦИК Памфилова: релоканты готовят провокации на выборах президента России

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Александр Гальперин/РИА Новости

Релоканты создали вне России сеть штабов по дискредитации выборов президента Российской Федерации. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова во время заседания в информационном центре ЦИК РФ, передает ТАСС.

«Релоканты и те, кто там давно осел, они декларируют, что любят страну, но на самом деле сейчас активно работают против России, создана сеть штабов, в основном в странах Прибалтики, Польши, ФРГ, где фактически их хорошенечко натаскивают, их хорошо содержат», — пояснила она.

Также Памфилова предупредила о готовящихся акциях по срыву голосования граждан России за рубежом.

«Они не скрывают, что целый ряд акций устрашающих будет проходить там, где будут голосовать наши люди за рубежом, чтобы запугивать, чтобы на них не ходили, не голосовали. Мы справимся, не в первый раз и не в последний раз» — добавила глава ЦИК.

До этого Элла Памфилова заявляла, что решение провести многодневное голосование на президентских выборах в 2024 году приняли по запросу россиян.

Ранее Путин назвал выборы шагом в будущее.

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Выборы президента России-2024
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