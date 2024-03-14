Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен один из кандидатов на пост главы Верховного суда России

Депутат Хинштейн: зампред ВС России Подносова подала заявку на пост главы суда

close
100%
Верховный суд РФ

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что заместитель председателя Верховного суда России Ирина Подносова является одним из кандидатов на пост главы ВС.

По словам парламентария, она подала документы для участия в конкурсе на эту должность.

До этого Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ.

Кандидатам необходимо подать документы в ВККС в здание в центре Москвы до 22 марта текущего года.

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин высказал мнение, что должность председателя Верховного суда России, вероятнее всего, займет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, окончательное решение о назначении будет приниматься с учетом стажа и авторитета претендента в юридическом сообществе.

Ранее Верховный суд РФ разъяснил, как рассматривать дела о добровольной сдаче военных в плен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами