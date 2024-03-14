Стал известен один из кандидатов на пост главы Верховного суда России

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что заместитель председателя Верховного суда России Ирина Подносова является одним из кандидатов на пост главы ВС.

По словам парламентария, она подала документы для участия в конкурсе на эту должность.

До этого Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ.

Кандидатам необходимо подать документы в ВККС в здание в центре Москвы до 22 марта текущего года.

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин высказал мнение, что должность председателя Верховного суда России, вероятнее всего, займет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, окончательное решение о назначении будет приниматься с учетом стажа и авторитета претендента в юридическом сообществе.

Ранее Верховный суд РФ разъяснил, как рассматривать дела о добровольной сдаче военных в плен.