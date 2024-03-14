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В Кремле оценили стратегическую важность Арктики

Пресс-секретарь Песков: Арктика остается территорией напряженной конкуренции

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Micheal H. Lee/U.S. Navy/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с журналистами сообщения о том, что США пытаются восстановить свое военное положение в Арктике для противостояния России и Китаю.

«Это не новый вызов, к сожалению. Арктика постоянно была и остается территорией достаточно напряженной конкуренции. Мы, будучи крупнейшей арктической страной на земном шаре, конечно, рассматриваем этот регион, как стратегически важный с точки зрения его экономической эксплуатации, соблюдения всех норм в плане природоохранной деятельности», — сказал Песков.

По его словам, на этом в настоящее время делается акцент.

«Это один из приоритетов развития наших арктических территорий и раскрытие экономического потенциала арктических регионов нашей страны», — добавил представитель Кремля.

До этого американский портал Business Insider написал о том, что армия США активно готовит солдат к конфликтам в холодном климате. В публикации подчеркивается, что американская сторона подготавливает свою армию для начала конфликта с Российской Федерацией в Арктике.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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