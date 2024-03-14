В Венгрии заявили о получении депутатами угроз со стороны украинских радикалов

Венгерские парламентарии фракции «Наша Родина» в последние месяцы неоднократно получали угрозы от украинских радикалов. Об этом РИА Новости сообщил лидер фракции, депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы Ласло Тороцкаи.

По словам Тороцкаи, депутаты неоднократно получали письма от украинских ультрас и членов организации «Фанат на войне». Депутатам грозили поджечь офис, взорвать машину и применить иные способы расправы. Причиной этого стала «позиция фракции по войне на Украине». От парламентариев требовали «официальных извинений перед украинским народом за призывы к аннексии Закарпатья».

Тороцкаи уточнил, что «украинские террористы» превратно поняли позицию фракции, которая не призывала к аннексии Закарпатья.

«Венгрия не хочет оккупировать Закарпатье, мы не хотим войны, мы хотим мира. Мы не угрожали и не угрожаем украинскому народу, Венгрия приняла десятки тысяч украинских беженцев», — сказал Тороцкаи.

Он пояснил, что в программу партии входит лишь признание легитимности референдума 1991 года в Закарпатье, на котором было провозглашено предоставление этой области автономии в составе Украины.

28 января сообщалось, что Тороцкаи открыто заявлял о претензиях на Закарпатье «в случае прекращения украинской государственности». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее венгерский политик Тороцкаи намекнул Польше на раздел Украины, поздравляя ее с праздником.