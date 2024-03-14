Глава крымского парламента заявил, что США хотели разместить в Крыму свой флот

Глава крымского парламента Владимир Константинов утверждает, что присоединение Крыма к России сорвало планы США разместить в регионе корабли 6-го (Средиземноморского) флота ВМС США, передает РИА Новости.

Константинов заявил, что сближаясь и двигаясь в сторону евроинтеграции Украина становилась для РФ крайне опасной территорией.

«Корабли 6-го флота США до 2014 года заходили в Севастополь, находились там, выходили оттуда. И чувствовали себя очень вольготно. В этом плане создание здесь постоянно действующей военной базы было очень логично», — сказал он агентству.

Вашингтон, по его словам, видел Крым зоной НАТО по контролю водного и воздушного пространства, и только присоединение полуострова позволило «сорвать вероломные планы» западных стран.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призыв директора ЦРУ Уильяма Бернса помочь ВСУ при нанесении ударов по Крыму является подстрекательством к эскалации конфликта.

Ранее сообщалось, что Запад собирается помочь Украине атаковать Крымский мост.