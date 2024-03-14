Главой минфина США в случае победы Трампа может стать миллиардер Джон Полсон

В случае победы Дональда Трампа на выборах президента США главой минфина страны может стать миллиардер Джон Полсон. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что Трамп уже провел серию встреч с потенциальными кандидатами в кабинет министров, одним из которых стал Полсон. Анонимные источники Bloomberg полагают, что Трамп всерьез рассматривает его кандидатуру на пост министра финансов — во всяком случае, как утверждается, его имя регулярно всплывает при обсуждении этого вопроса.

Bloomberg подчеркивает, что беседы были неформальными, и любые предположения о возможном составе кабинета в настоящий момент являются предварительными. Существуют и другие потенциальные кандидатуры на пост главы минфина.

Состояние Полсона оценивается в $4,4 млрд. Во время предыдущего президентского срока Трампа этот бизнесмен был его экономическим советником.

13 марта Трамп набрал необходимое число делегатов для выдвижения от Республиканской партии.

Ранее суд Джорджии снял с Трампа шесть обвинений во вмешательстве в выборы.