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В конгрессе США хотят проголосовать по помощи Украине в обход спикера

WP: конгрессмены США пытаются проголосовать по помощи Киеву в обход спикера

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J. Scott Applewhite/AP

Конгрессмены США принимают меры, направленные на то, чтобы вынести на голосование в палате представителей в обход ее спикера Майка Джонсона законопроект, предусматривающий выделение средств на новую военную помощь Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

В публикации отмечается, что конгрессмены-демократы представили резолюцию, которая предполагает, что голосование по выделению Украине, Тайваню и Израилю $95 млрд может быть проведено без одобрения Джонсона. Ее должны поддержать 218 законодателей, на данный момент резолюцию подписали около 180 членов палаты представителей.

Аналогичный документ разработали конгрессмены от обеих партий. Кроме голосования без одобрения спикера по выделению средств трем государствам, он также предполагает принятие мер по пресечению нелегальной миграции в США. Данный документ поддержали чуть более 10 законодателей.

Издание подчеркивает, что Джонсон не намерен рассматривать вопрос о средствах для Украины и других стран до завершения работы над законопроектами о дальнейшем финансировании американских ведомств. Это должно быть сделано не позднее 22 марта.

До этого американский президент Джо Байден дал поручение государственному секретарю Энтони Блинкену выделить Киеву помощь в размере до $126 млн.

Ранее сообщалось, что Белый дом запросит у конгресса около $850 млрд на оборонные нужды.

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