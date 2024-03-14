Депутат народного собрания Донецкой народной республики Дмитрий Плетень утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден поменять позицию по мирному процессу, или его сменят. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, Киев должен будет пойти на мирные переговоры с Российской Федерацией в ближайшем будущем.

Он считает, что Европа и США готовы запустить данный процесс, чтобы выиграть время для перевода своих экономик на военные рельсы.

До этого Зеленский раскритиковал папу Римского Франциска на призыв поднять белый флаг и сесть за стол переговоров.

11 марта глава комитета парламента по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что задержка финансирования Киева со стороны западных партнеров вынуждает украинские власти рассматривать план С.

10 марта народный депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко сказал, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский предложил в два раза увеличить выплаты военным, находящимся на передовой.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.