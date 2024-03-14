Аналитик считает, что США продолжают развивать концепцию молниеносного удара по РФ

Военный аналитик Виктор Мураховский считает, что заявления Пентагона о планах по конвенциональному использованию гиперзвукового оружия говорят о том, что США продолжают работать над различными программами в рамках концепции «молниеносного глобального удара» по России. Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

Ранее заместитель помощника глава американского минобороны Майкл Хоровитц заявил, что страна не занимается разработкой гиперзвуковых вооружений в качестве ядерных.

«Эти слова Хоровитца подтверждают, что США продолжают развивать концепцию молниеносного обезоруживающего и обезглавливающего ударов по России, которая предполагает массированное использование высокоточных неядерных вооружений, но при этом своим результатом должна иметь уничтожение большей части российского ядерного потенциала, ликвидацию основных органов государственного и военного управления страны», — заявил он.

Мураховский утверждает, что в результате подобного удара, по плану США, Россия должна лишиться ядерных сил и военного управления.

По его словам, концепция «молниеносного глобального удара» предполагает победу над противником, обладающим ядерным оружием, но с минимальным применением собственного ядерного оружия.

«Отсюда и берутся эти якобы успокаивающие заявления Пентагона о том, что на их гиперзвуковых ракетах ядерных боевых частей не будет», — добавил он.

До этого замглавы Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA) Фрэнк Роуз заявил об отсутствии смысла в возобновлении ядерных испытаний.

Ранее далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.