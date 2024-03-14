МИД Швейцарии заявил о планах включить Россию в мирные переговоры по Украине

России придется присоединиться к переговорному процессу по конфликту на Украине. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью телеканалу SRF, передает ТАСС.

Министр иностранных дел страны подчеркнул, что целью конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, является привлечение российской стороны к участию в ней.

«Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась», — сказал Кассис.

13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не намерена принимать участие в переговорах в Швейцарии, даже если будет приглашена на саммит официально. По ее словам, это мероприятие будет посвящено продвижению «формулы» украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине.