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Австрия вышлет двух российских дипломатов

Die Presse: МИД Австрии решил выслать из страны двух сотрудников посольства РФ

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Depositphotos

Министерство иностранных дел Австрии уведомило двух сотрудников российского посольства о том, что они будут высланы из страны в ближайшее время. Об этом сообщила местная газета Die Presse.

По информации издания, представители РФ должны покинуть Австрию до «вторника следующей недели». Речь идет о 19 марта.

«МИД Австрии в начале недели уведомил еще двух дипломатов из российского посольства о том, что они будут высланы «в связи с несоответствием их дипломатическому статусу», — говорится в публикации.

При этом авторы статьи отметили, что в 2023 году австрийское правительство уже выслало четырех российских дипломатов. Тогда страну также покинули сотрудники посольства Москвы в Вене.

В феврале посол РФ в Польше Сергей Андреев рассказал о попытках западных спецслужб завербовать сотрудников российского дипломатического представительства. По его словам, в каждом из таких случаев дипломаты отреагировали «как положено». В результаты планы Запада провалились.

Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сделал похожее заявление. Как он сказал, в последнее время американские спецслужбы «зачастили» с попытками завербовать российских дипломатов в Нью-Йорке.

Ранее в парламенте Великобритании предложили выслать из страны посла РФ.

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