В Грузии Саакашвили обвинили в конфликте 2008 года

Военный конфликт 2008 года в Южной Осетии — это политическое преступление по началом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. С таким заявлением выступил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

«То, что война 2008 года является минимум политическим преступлением тогдашнего руководства, думаю, это не нуждается в большом обсуждении», — отметил он.

Папуашвили усомнился в необходимости расследования в данный момент. Он назвал события 2008 года «бедами», виновники которых известны. Спикер парламента обратил внимание, что основанная Саакашвили партия «Национальное движение» поддержала резолюцию о том, что боевые действия начали грузинские военнослужащие.

Он отметил, что в Тбилиси пытались избежать этого вопроса в течение многих лет, в том числе из-за судебных процессов в Гааге и Страсбурге, которые завершились победой Грузии.

В конце февраля Шалва Папуашвили указал на то, что Россия задействована в «многовековой оккупации и агрессии» в отношении грузинской стороны.

Ранее сообщалось, что Китай решил ввести безвизовый режим для граждан Грузии.