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Украинских журналистов выгнали из Польши

Журналистов с Украины депортировали польские власти

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Global Look Press

Журналистов украинского издания «Район.in.ua» депортировали польские власти за публикацию материала о торговых взаимоотношениях Варшавы и Москвы. Об этом сообщили депортированные журналисты.

«Журналисты «Район.in.ua» сняли торговлю Польши с Россией: их задержали и депортировали, отобрав всю технику», — заявили в издании.

Отмечается, что украинские журналисты были задержаны 7 марта на границе Польши и Калининградской области России 7 марта. Как заявили в польской полиции, украинские журналисты были задержаны из-за съемок критической инфраструктуры — железнодорожных путей. В этот момент по ним двигались цистерны со сжиженным газом из России.

До этого министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что на польской границе начали останавливать пассажирские автобусы с Украины.

Накануне один из лидеров протестов в Западно-Поморском воеводстве Станислав Варна заявил, что в случае провала переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском польские фермеры планируют расширить протестные действия и «остановить страну».

Ранее на границе Польши и Украины скопилось несколько тысяч фур.

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