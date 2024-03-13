МИД Турции не ответил, приглашали ли их военных на Украину

Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что Анкара не располагает информацией об обращении Запада по участию турецких военных в конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не имею информации о таком приглашении. Если и есть такое приглашение, оно наверняка поступило по линии наших военных военного ведомства. Было бы правильно обратиться к ним», — заявил он.

Так он ответил на вопрос, получала ли Турция приглашение от Запада по участию своих военных в конфликте на Украине.

16 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности и сотрудничестве в сфере обороны. Документ рассчитан на 10 лет и должен действовать до тех пор, пока Украина официально не станет членом Североатлантического альянса. Также Макрон заявлял, что ЕС договорился создать девятую коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.

Ранее Макрона раскритиковали за идею создания антироссийской коалиции.