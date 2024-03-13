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Финляндия обвинила Россию в использовании миграции как оружия

Премьер Финляндии Орпо: Москва использовала миграцию в качестве оружия

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Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия использовала миграцию в качестве оружия против республики, передает Reuters.

«Россия подталкивает граждан третьих стран к нашей восточной границе», — заявил глава правительства.

Он добавил, что такие действия неприемлемы, и добавил, что в связи с этим Евросоюз должен позаботиться о собственной защите.

В ноябре Орпо сказал, что Хельсинки намерены подать Москве четкий сигнал о проблеме мигрантов на границе.

В феврале министерство внутренних дел Финляндии начало работу над новым проектом закона по борьбе с инструментальной миграцией и усилению безопасности границ.

21 февраля руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией.

До этого эксперт назвал причины укрепления Россией границы с Финляндией.

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