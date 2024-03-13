В Кремле отреагировали на слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

Россия намерена провести с Арменией переговоры, чтобы прояснить ситуацию с возможным выходом страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого попросили прокомментировать слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения намерена покинуть ОДКБ.

«Мы слышали эти заявления. Очевидно, что предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять ситуацию и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал премьер-министр», — сказал Песков.

Он также уточнил, что решение о возможном созыве экстренного саммита ОДКБ в связи со словами Пашиняна будут принимать представители организации.

12 марта Пашинян рассказал, что ОДКБ заверила Ереван в готовности разместить миротворцев на границе с Азербайджаном, однако не указала на зону своей ответственности в республике. По словам премьера, Ереван просит партнеров по ОДКБ ответить, где находится эта зона ответственности, в ином случае Армения покинет организацию.

Ранее политолог Сергей Латышев оценил слова Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ.