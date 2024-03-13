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Политолог о переброске военных НАТО в Польшу: Россия тоже готовится к эскалации

Военный эксперт Михайлов: Россия готовится к эскалации конфликта, как и Европа

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Michal Kosc/AP

В заявлении Генштаба Польши о возможной переброске в страну 300 тыс. военных НАТО нет ничего удивительного, такой план давно существует, считает политолог и военный эксперт Евгений Михайлов. В России не хотят военной эскалации, но тоже готовятся к такому сценарию, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Ранее замначальника Генштаба польской армии Кароль Дымановский заявил, что в страну перебросят натовских военных при появлении военной угрозы. По мнению Михайлова, польские власти при этом понимают, что жители страны против подобной риторики и не хотят воевать с Россией.

В России при этом тоже готовятся к возможному конфликту, который, однако, может и не возникнуть, считает политолог. В частности, в РФ создают новые военные округа и наращивают производство вооружений, подчеркнул он.

«Так что мы тоже готовимся к возможной эскалации, но мы ее не хотим», — заявил Михайлов.

В Европе, по его мнению, опасаются гражданской войны в случае победы на выборах в США экс-президента страны Дональда Трампа. Россия в это время будет спокойно выполнять свои задачи в спецоперации, считает он.

«Нам пока под шумок нужно на самом деле по максимуму выполнить поставленную президентом задачу специальной военной операции», — заключил он.

До этого президент США Джо Байден предложил Польше кредит на сумму $2 млрд на модернизацию армии. Обсуждаются также вопросы поставок вертолетов Apache для армии Польши.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях ввода польских войск на Украину.

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