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В МИД РФ заявили, что дальнейшее расширение БРИКС стоит отложить до саммита в Казани

Рябков: вопрос о дальнейшем расширении БРИКС стоит отложить до саммита в Казани

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MFA Russia/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа (представитель) России в БРИКС Сергей Рябков заявил, что обсуждение вопроса о дальнейшем расширении объединения следует отложить до саммита в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос информационного агентства о том, продолжится ли во время российского председательства фаза расширения БРИКС, дипломат отметил, что сейчас необходимо обеспечить заинтересованные в сближении страны площадкой, платформой, на которой можно работать в практическом плане. А как будет решаться дальнейшее расширение, подчеркнул Рябков, следует отложить до встречи в Казани глав государств объединения.

Замглавы МИД заявил, что в БРИКС нужно прежде всего интегрировать именно те страны, которые только что присоединились к объединению.

До этого сообщалось, что Нигерия собирается подать официальное заявление на вступление в БРИКС.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

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