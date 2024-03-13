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Будапешт не исключил, что ряд стран Европейского союза направит свои войска на Украину

Сийярто: не исключена отправка некоторыми странами ЕС своих войск на Украину

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Jens Buttner/dpa-Zentralbild/dpa

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не исключает того, что некоторые страны Европейского союза направят свои войска на Украину. Об этом сообщает информационное агентство MTI.

Глава венгерского МИД отметил, что недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину нарушают «красные линии, обозначенные НАТО». Сийярто напомнил, что Североатлантический альянс не является участником украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что изменения в позиции европейских стран не исключают полностью возможности посылки их войск на поддержку Киева.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что французские военные не нужны Украине, пока страна держится.

До этого Литва сообщила о желании отменить красные линии в вопросе отправки войск НАТО на Украину.

Ранее в Госсовете Франции заявили о риске начала войны из-за позиции ЕС по Украине.

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