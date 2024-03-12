Сийярто заявил, что слова Байдена о «диктаторе» Орбане осложняют отношения стран

Посла Соединенных Штатов Дэвида Прессмана вызвали в министерство иностранных дел Венгрии из-за слов президента Джо Байдена о «диктаторе» — премьер-министре Викторе Орбане. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала M1.

«Мы не обязаны выслушивать такую ложь от кого бы то ни было, даже если это президент США. После того, как прозвучала эта ложь в адрес венгерского премьер-министра, мы вызвали в министерство посла США, который был здесь сегодня», — заявил Сийярто.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства добавил, что утверждения посла о том, что слова Байдена являются официальной позицией США очень сильно осложняет двусторонние отношения. Сийярто подчеркнул, что это оскорбление всей Венгрии, а не лично Орбану.

До этого Байден обвинил экс-президент США Дональда Трампа в желании стать диктатором при победе на выборах.

Ранее Орбан провел встречу с Трампом, проигнорировав Байдена.