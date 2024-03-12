Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Праге заявили, что большинство чехов хотят прекращения конфликта на Украине

Политик Майерова: большинство чехов хотят прекращения конфликта на Украине

close
100%
Depositphotos

Большая часть населения Чехии хочет завершения конфликта на Украине, даже при учете территориальных потерь Киева. Об этом заявила председатель партии «Триколор» Зузана Майерова в интервью Parlamentní listy.

«Почти три четверти чехов поддерживают скорейшее прекращение вооруженного конфликта, пусть даже Россия получит часть украинских территорий», — сказала она.

До этого президент Чехии заявил, что ничто не может помешать войскам НАТО помогать Украине. По его словам, присутствие войск НАТО на Украине не будет нарушать никаких международных правил, если они не будут участвовать в боях.

Он отметил, что с 2014 года на территории Украины действовала учебная миссия НАТО, в состав которой входили около 1000 человек из более чем 15 стран.

Чешский премьер Петр Фиала до этого сообщил о сборе средства для закупки 300 тысяч снарядов Украине.

Ранее в Чехии заявили, что Украина может потерять Харьков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами