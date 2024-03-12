В Праге заявили, что большинство чехов хотят прекращения конфликта на Украине

Большая часть населения Чехии хочет завершения конфликта на Украине, даже при учете территориальных потерь Киева. Об этом заявила председатель партии «Триколор» Зузана Майерова в интервью Parlamentní listy.

«Почти три четверти чехов поддерживают скорейшее прекращение вооруженного конфликта, пусть даже Россия получит часть украинских территорий», — сказала она.

До этого президент Чехии заявил, что ничто не может помешать войскам НАТО помогать Украине. По его словам, присутствие войск НАТО на Украине не будет нарушать никаких международных правил, если они не будут участвовать в боях.

Он отметил, что с 2014 года на территории Украины действовала учебная миссия НАТО, в состав которой входили около 1000 человек из более чем 15 стран.

Чешский премьер Петр Фиала до этого сообщил о сборе средства для закупки 300 тысяч снарядов Украине.

Ранее в Чехии заявили, что Украина может потерять Харьков.