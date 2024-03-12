Французский политик заявил, что вся Россия смеется над Макроном

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается показать силу, но вся Россия над ним смеется из-за его боязни поехать в Киев. Пост Филиппо опубликован в социальной сети X (бывший Twitter).

«Вся Россия над ним смеется! Ни один политический лидер никогда так не выказывал свой страх!» — написал Филиппо.

По его словам, «Макрон терпит ужасное унижение, пытаясь показать свои мускулы».

Накануне издание Politico написало о том, что Эммануэль Макрон отложил запланированный визит на Украину в связи с существующими разногласиями с союзниками в политике по отношению к РФ. Издание отмечало, что Макрон теперь планирует «выделить необходимое время» для переговоров с союзниками, чтобы посетить Украину «со значительными результатами».

До этого издание Tribune сообщало, что Эммануэль Макрон вновь может перенести свой визит в Киев, который планировал на март.

Ранее СМИ написали, что из-за решения Макрона украинские дипломаты «попадали со стульев».