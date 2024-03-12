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Французский политик заявил, что вся Россия смеется над Макроном

Филиппо: вся Россия смеется над Макроном из-за страха ехать в Киев

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Gonzalo Fuentes/Pool/Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается показать силу, но вся Россия над ним смеется из-за его боязни поехать в Киев. Пост Филиппо опубликован в социальной сети X (бывший Twitter).

«Вся Россия над ним смеется! Ни один политический лидер никогда так не выказывал свой страх!» — написал Филиппо.

По его словам, «Макрон терпит ужасное унижение, пытаясь показать свои мускулы».

Накануне издание Politico написало о том, что Эммануэль Макрон отложил запланированный визит на Украину в связи с существующими разногласиями с союзниками в политике по отношению к РФ. Издание отмечало, что Макрон теперь планирует «выделить необходимое время» для переговоров с союзниками, чтобы посетить Украину «со значительными результатами».

До этого издание Tribune сообщало, что Эммануэль Макрон вновь может перенести свой визит в Киев, который планировал на март.

Ранее СМИ написали, что из-за решения Макрона украинские дипломаты «попадали со стульев».

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