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Стало известно о невыполнении Украиной условий для начала переговоров о членстве в ЕС

ЕК не порекомендовала начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Еврокомиссия пока не рекомендует начинать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на европейского дипломата.

«<…> В отчете Еврокомиссии пока нет рекомендации немедленно начинать переговоры с Украиной», — отметил он.

Он уточнил, что процесс может затягиваться, пока остаются невыполненные украинскими властями условия. При этом дипломат отметил «существенный прогресс» по многим вопросам и огромную проделанную работу.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента в Страсбурге анонсировала начало переговоров с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС.

Во вторник, 12 марта, стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) могут затянуться на несколько месяцев. Об этом написало Politico.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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