В Литве арестовали молдаванина, ехавшего в Белоруссию с российскими номерами

Литовские таможенники задержали первый автомобиль с российскими номерами после введения запрета и конфискации автомобилей с российскими номерами с 11 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на таможенный департамент Литвы.

«На КПП в населенном пункте Медининкай задержан автомобиль с российскими номерами, водитель которого — гражданин Молдавии — намеревался выехать в Белоруссию», — заявили в местной таможне.

Водитель заявил, что он не знал о введении новых правил. При этом человека, на которого зарегистрирован автомобиль, в момент задержания в машине не было. Литовские таможенники составили протокол, оценив задержанный автомобиль в €41,7 тыс. Теперь, по сообщению таможни, автомобиль будет, скорее всего, конфискован.

До этого в Литве вступил в силу запрет на использование автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами.

Эти машины, если они не выехали из Литвы, подлежат конфискации, а их владельцы наказываются за административное правонарушение штрафом в размере от 200 до 6000 евро.

Ранее сообщалось, что транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта.