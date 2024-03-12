Власти еще одной европейской страны отказались отправлять военных на Украину

Румыния продолжит поддерживать Украину, но солдат туда отправлять не планирует. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Возможная отправка войск на Украину не может приниматься во внимание под мандатом НАТО, потому что Украина не является союзником НАТО», — глава государства.

Румынский лидер подчеркнул, что страна поддерживает Украину «очень многими способами» и продолжит это делать.

В начале марта Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в Брюсселе и Гааге сообщила, что Румыния собирается предложить на должность генсека НАТО действующего президента страны Клауса Йоханниса.

До этого экс-президент Румынии Траян Бэсеску счел, что Россия доминирует в Черном море. Он обратил внимание, что пока Североатлантический альянс «не имеет достаточно сил». По мнению Бэсеску, надеяться, что Россия утратит контроль над черноморским регионом, могут лишь оптимисты.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.