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Политолог: Запад не допустит свержения Зеленского военнослужащими ВСУ

Политолог Латышев: Западу не выгодно свержение Зеленского военными ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что военнослужащие элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали обсуждать идею смещения Владимира Зеленского с поста президента страны. По мнению эксперта, Запад не допустит таких политических потрясений.

«По двум причинам. Во-первых, идет война, и даже успешная попытка сменить в такое время хотя бы и Гитлера для ее организаторов и особенно их армии будет иметь весьма плачевные последствия. Во-вторых, минимум до конца текущего года вместе с Британией будут заинтересованы в продолжении украинской войны и США — по причине ноябрьских выборов в этой стране», — пояснил Латышев.

При этом он отметил, что считает вполне достоверной информацию о том, что военнослужащие ВСУ всерьез обсуждают идею свержения Зеленского.

По данным РИА Новости, командиры и бойцы элитных подразделений ВСУ начали обсуждать варианты смещения действующей власти и руководства украинской армии. Утверждается, что одной из причин стало недовольство сменой командования.

В частности, командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным «Зима» заявил, что, если украинцы и военные не встанут на защиту Залужного, то Зеленский «будет торпедировать всех». Он призвал «снести» Зеленского и вместо него поставить на президентский пост Валерия Залужного.

Ранее в США рассказали, в каком случае свергнут Зеленского.

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