Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия получила письмо Армении о выводе российских пограничников из Еревана

Песков: Россия получила письмо о выводе своих пограничников из аэропорта Еревана

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Россия получила письмо от властей Армении о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, по линии ведомств двух стран сейчас осуществляются контакты.

«Большего я сейчас сказать не могу. Естественно, контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться», — добавил Песков.

27 февраля спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что пограничники РФ должны покинуть столичную воздушную гавань, добавив, что страна сама защитит свои границы. В МИД РФ заявляли, что в подобных призывах в Москве видят недружественное поведение с армянской стороны.

Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что погранслужба страны уведомила Россию о намерении охранять аэропорт в Ереване без содействия РФ.

Ранее в партии Пашиняна заявили об отсутствии антироссийской линии в политике Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами