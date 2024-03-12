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Армения с Азербайджаном в ближайшее время начнут процесс делимитации

Пашинян: процесс делимитации с Азербайджаном может начаться с Тавушской области

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РИА «Новости»

Процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном может начаться с Тавушской области Армении. Об этом на брифинге заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Не исключено, чтобы процесс делимитации начался с Тавушской области», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что при принятии решений по этому вопросу необходимо исходить из «полного анализа ситуации». Пашинян обратил внимание, что в ходе переговоров создавалось впечатление, что, не исключен «обмен территориями». Но премьер-министру Армении это представляется «маловероятным».

По мнению Пашиняна, необходимо «показать заинтересованность», чтобы процесс делимитации и демаркации сдвинулся с места. Он отметил важность «учесть три пункта»: юридическая составляющая, решение функциональных вопросов (работа инфраструктуры и безопасность жителей). По его словам, только в этом случае делимитированная граница должна стать «железной гарантией» долговременной стабильности. Пашинян предрек начало процесса делимитации с Азербайджаном в «ближайшее время».

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