В Китае раскрыли цель поддержки Украины со стороны США

Американские власти не волнует судьба Украины, они преследуют исключительно свои геополитические цели в украинском кризисе, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его слова передает ТАСС.

Так дипломат прокомментировал слова главы ЦРУ Уильяма Бернса о сдерживании Китая в Азии через помощь Киеву.

«Соответствующие замечания [Бернса] показывают, что США на самом деле обеспокоены не Украиной, они стремятся использовать

<…> кризис для достижения своих <…> геостратегических целей», — сказал Ван Вэньбинь.

Он также напомнил, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, и никаким внешним силам нельзя вмешиваться в него.

До этого директор ЦРУ заявил, что новая американская помощь позволит Украине перейти в наступление и нанести «проникающие» удары по Крыму. По словам Бернса, с новым пакетом помощи Киев сможет к концу 2024 — началу 2025 года вернуть себе наступательную инициативу.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.