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Президент США Байден в апреле обсудит с Чехией помощь Украине

Байден и Фиала обсудят помощь Украине и двустороннее сотрудничество 15 апреля

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден 15 апреля планирует встретиться с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Вашингтоне, чтобы обсудить поддержку Украины и двустороннее сотрудничество, заявили в Белом доме, передает РИА Новости.

«Байден будет встречать Фиалу в Белом доме 15 апреля для дальнейшего укрепления американо-чешских отношений», — говорится в распространенном сообщении.

В ходе встречи лидеры двух государств обсудят поддержку Украины, вопросы безопасности и экономические перспективы.

До этого Джо Байден призвал утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине.

В феврале американский лидер заявлял, что Украина столкнется с тяжелыми последствиями без помощи Соединенных Штатов, за которую отказывается проголосовать палата представителей конгресса США.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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