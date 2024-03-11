В Грузии заявили, что формат переговоров с РФ сохранится

Пражский формат переговоров между Грузией и Россией сохранится после назначения Георгия Каджаи новым спецпредставителем премьер-министра республики по вопросам отношений с Москвой. Об этом сообщил Зураб Абашидзе, покинувший этот пост, передает ТАСС.

«Условно называли [формат переговоров] Карасин — Абашидзе. Это пражский формат, я часто говорил раньше, что вместо Абашидзе может быть другой человек. Сейчас будет Каджая», — сказал Абашидзе на брифинге.

Об отставке Абашидзе стало известно 11 марта. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что Абашидхе покинул пост его спецпредставителя по собственному желанию.

В этот же день Кобахидзе назначил новым советником в вопросах отношений с Россией Георгия Каджаю. Абашидзе стал советником главы правительства.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений с 2008 года — с тех пор, как РФ признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Грузинская сторона суверенитет этих государств не признает, считая их оккупированными территориями.

Ранее Абашидзе ответил на обвинения о тайных переговорах в Москве.