Появились подробности об уходе Абашидзе с поста спецпреда премьера Грузии по вопросам РФ

Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе покинул пост по собственному желанию. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства, передает ТАСС.

«Господин Зураб Абашидзе сам принял решение об уходе с поста», — сказал председатель правительства.

Политик напомнил, что Абашидзе более 10 лет «с большим успехом» справлялся с возложенными на него обязательствами.

Кобахидзе отметил, что у Грузии были очень серьезные достижения по разным направлениям благодаря работе Абашидзе.

11 марта Кобахидзе назначил новым советником в вопросах отношений с Россией Георгия Каджаю.

Абашидзе стал советником главы правительства.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений с 2008 года — с тех пор, как РФ признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Грузинская сторона суверенитет этих государств не признает, считая их оккупированными территориями.

Ранее Абашидзе ответил на обвинения о тайных переговорах в Москве.