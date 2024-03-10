В Мариуполе началось досрочное голосование на выборах президента

Жители города Мариуполя принимают участие в досрочном голосовании в рамках президентских выборов. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал член территориальной избирательной комиссии №32 города Мариуполя Юрий Дацына, досрочное голосование в населенном пункте проходит в период с 10 по 14 марта. При этом с 15 по 17 марта проголосовать за будущего президента РФ можно будет в обычном порядке на избирательных участках.

По данным агентства, в том числе в досрочном голосовании приняли участие члены местного спортивного клуба «Ахиллес». Руководитель клуба Александр Сливной подчеркнул, что в текущей ситуации очень важно, чтобы каждый гражданин внес вклад в развитие общества.

«Выборы президента и голосование на них — неотъемлемая часть такого вклада», — добавил мужчина.

До этого в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассказали, что в этот раз более трех млн избирателей планируют голосовать на выборах презента не по месту прописки. Чтобы изменить место голосования, гражданам надо было воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги».

Ранее в Общественной палате РФ оценили востребованность надомного голосования среди россиян.