В Госдуме РФ оценили подготовку в США ответа на ядерный удар по Украине

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин назвал непонятной подготовку США к ответу на потенциальный ядерный удар по Украине со стороны российских войск. Об этом пишет «Лента.ру».

Таким образом парламентарий прокомментировал информацию о том, что Вашингтон допускает возможность применения Москвой оружия массового поражения. По мнению законодателя, высказывания о ядерной войне в целом являются «безумством».

«В данном случае [безумством] Соединенных Штатов Америки, безусловно. Россия не нападала и тем более не использовала и не собирается использовать в отношении кого-либо ядерное оружие», — подчеркнул Швыткин.

При этом он добавил, что в настоящее время ядерные силы РФ находятся в полной боевой готовности. Причина тому — действия «безумцев» в лице западных стран, обладающих оружием массового поражения.

«Даже подобного рода заявления, которые они сделали о возможном готовящемся ударе со стороны России по Украине — это бред сумасшедшего, по-другому это никак не назовешь», — отметил депутат.

В конце парламентарий не исключил, что подобными высказываниями США пытаются оправдать подготовку собственных ядерных сил к возможному конфликту. Более того, как сказал Швыткин, Вашингтон может воспользоваться ситуацией и первым нанести ядерный удар по российской территории.

10 марта газета The New York Times сообщила, что после эскалации конфликта на Украине американские чиновники начали разрабатывать план на случай применения ядерного оружия со стороны РФ. По информации журналистов, речь идет об использовании неядерного оружия в ответ на такие действия. Однако авторы статьи уточнили, что при подобном развитии событий Вашингтон рассчитывает продемонстрировать «впечатляющую реакцию».

Ранее в Кремле рассказали, в какой ситуации страна может применить ядерное оружие.