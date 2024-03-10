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Билл Клинтон прибыл в Прагу на конференцию о НАТО

Клинтон прибыл в Прагу для участия в конференции о НАТО

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Global Look Press

Бывший президент США Билл Клинтон прибыл в Прагу, чтобы принять участие в запланированной на 12 марта международной конференции, которая посвящена 25-летию вступления Чехии в НАТО. Об этом сообщает информационное агентство ЧТК.

Экс-президент прибыл по приглашению президента республики Петра Павела. Кроме этого ожидается участие экс-генерального секретаря НАТО лорда Джорджа Робертсона.

Конференция под названием «Наша безопасность не является несомненностью» должна состояться в Пражском граде. В ней примут участие высшие чешские руководители.

Клинтон занимал президентский пост в США с 1993 по 2001 год.

До этого бывший советник Билла Клинтона Пол Бегала раскритиковал реакцию действующего главы государства Джо Байдена на доклад спецпрокурора о ненадлежащем обращении с секретными документами, где среди прочего говорилось о проблемах с памятью американского лидера.

Ранее президент Чехии заявил о поиске «новых путей» помощи Украине при помощи европейских войск.

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