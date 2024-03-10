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Трампа поддержали спонсоры его бывшего соперника по президентской гонке

FT: Трамп заручился поддержкой бывших спонсоров Рона Десантиса

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Mike Segar/Reuters

Предприниматели Ричард и Элизабет Уихлейн (более известны как Лиз и Дик), которые были одними из крупнейших доноров выбывшего из президентской гонки губернатора Флориды Рона Десантиса, решили поддержать Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times (FT).

По словам Лиз Уихлейн, супруги полагают, что Трамп вполне может победить, а добиться мощной поддержки Республиканской партии ему помогло уголовное преследование. При этом они неоднозначно относятся к политику: например, Лиз не нравится то, как Трамп разговаривает с людьми.

Десантис на свою кампанию получил от Уихлейнов $3 млн. Столько же они намереваются выделить Трампу, который в данный момент серьезно нуждается в поддержке спонсоров, так как тратит внушительную сумму своих средств на погашение судебных издержек. Например, недавно он проиграл суд по делу о клевете писательнице Джин Кэрролл и должен выплатить ей $83,3 млн.

Ранее стало известно, что Трамп может потерять до 15% своего денежного состояния из-за продолжающихся судебных разбирательств по гражданским искам.

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