На Западе не поняли воинственные речи Макрона о России

Французские политики и журналисты не понимают, зачем президент страны Эммануэль Макрон говорит о войне с Россией. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

«Французские СМИ, даже симпатизирующие Макрону, говорят, что это абсолютное безумие. Они спрашивают: «Что случилось? Почему он говорит такие безумные вещи?» — отметил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что французские депутаты, с которыми Макрон обсуждал планы отправки войск на Украину, были шокированы его заявлениями, они выходили из здания парламента с потерянным видом. По словам Меркуриса, план французского лидера не одобрили даже члены его партии, уточнил Меркурис.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал инициативу Парижа по созданию коалиции государств, готовых отправить своих военных на Украину, подчеркнув, что у Франции и Прибалтики нет ничего общего.

Ранее в Кремле оценили действия Макрона.