Пропалестинский активист прервал выкриками предвыборное выступление Байдена

Выступление президента США Джо Байдена в штате Джорджия было прервано пропалестинским активистом. Об этом, ссылаясь на трансляцию мероприятия, сообщает РИА Новости.

Через несколько минут после начала выступления Байдена один из присутствующих в зале выкрикнул, что в секторе Газа уничтожают десятки тысяч палестинцев. Глава государства в ответ попытался успокоить активиста, а собравшиеся стали, поддерживая президента, скандировать: «еще четыре года!».

Из кадров официальной трансляции не ясно, был ли протестующий выведен из зала.

Ранее пропалестинская активистка разрезала в дублинском Тринити-колледже портрет автора Декларации Бальфура, премьер-министра Великобритании Артура Бальфура.

До этого сообщалось, что пропалестинские активисты сорвали речь первой леди США.

14 февраля пропалестинские активисты попытались сорвать заседания парламента Швеции.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.