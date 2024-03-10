Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении полномочиями

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден злоупотребляет должностными полномочиями для того, чтобы преследовать своего политического соперника на предстоящих ноябрьских выборах. Об этом со ссылкой страницу бывшего президента в социальной сети Truth Social сообщает ТАСС.

По словам Трампа, еще ни один президент страны никогда столь явно не злоупотреблял полномочиями для преследования в год выборов политического оппонента. Трамп назвал действия Байдена величайшей угрозой демократии в США и потребовал от него прекратить нелепые и разрушающие демократию судебные преследования.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп победил в голосовании по итогам кокусов (собраний партийных активистов) республиканцев на заморской территории Соединенных Штатов — Американском Самоа.

Очередные выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми по счету, на которых может быть избран 47-й американский президент (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы или не примет в них участие).

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.