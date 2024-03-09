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Асиф Али Зардари стал новым президентом Пакистана

Асиф Али Зардари стал президентом Пакистана во второй раз

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Faisal Mahmood/Reuters

Новым президентом Пакистана избран сопредседатель «Пакистанской народной партии» Асиф Али Зардари. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Асиф Али Зардари был едином кандидатом от правящей коалиции.

Во время выборов он одержал победу над оппозиционным кандидатом Махмудом Ханом Ачакзаем, его поддерживала партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана «Техрик-и-Инсаф».

Зардари в ходе голосования в субботу получил 411 голосов выборщиков в парламенте и всех четырех провинциальных ассамблеях при поддержке входящих в правящую коалицию партий.

До этого в Пакистане члены политической партии Пакистан «Техрик-и-Инсаф» («Движение за справедливость») заявили о победе на минувших парламентских выборах с помощью сгенерированного нейросетью голоса своего лидера, бывшего премьер-министра государства Имрана Хана. Сам Хан сейчас находится в тюрьме, где отбывает трехлетний срок по обвинению в коррупции.

Ранее адвокат экс-премьера Пакистана стал новым главой его партии.

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