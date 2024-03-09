В Китае заявили о серьезности угроз сепаратизма в стране

Положение дел с безопасностью Китая становится все более неопределенным, а угрозы сепаратизма серьезны. Так представитель Минобороны КНР У Цянь объяснил журналистам планы заметного увеличения военного бюджета КНР в 2024 году, сообщает ТАСС.

По словам Цяня, ситуация с антисеператистской борьбой центрального правительства «сложна и серьезна», безопасность Китая в целом становится «все более нестабильной и неопределенной», а задачи военной борьбы — «трудными и многообразными».

«Мир далек от великой гармонии, армию необходимо укреплять», — отметил представитель оборонного ведомства, отвечая на вопросы СМИ на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

В 2024 году военный бюджет Китая увеличится на 7,2%.

7 марта председатель КНР призвал вооруженные силы страны готовиться к военным конфликтам на море.

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