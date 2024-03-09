Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае заявили о серьезности угроз сепаратизма в стране

В Минобороны КНР заявили об угрозе сепаратизма и необходимости укреплять армию

close
100%
Andy Wong/Reuters

Положение дел с безопасностью Китая становится все более неопределенным, а угрозы сепаратизма серьезны. Так представитель Минобороны КНР У Цянь объяснил журналистам планы заметного увеличения военного бюджета КНР в 2024 году, сообщает ТАСС.

По словам Цяня, ситуация с антисеператистской борьбой центрального правительства «сложна и серьезна», безопасность Китая в целом становится «все более нестабильной и неопределенной», а задачи военной борьбы — «трудными и многообразными».

«Мир далек от великой гармонии, армию необходимо укреплять», — отметил представитель оборонного ведомства, отвечая на вопросы СМИ на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

В 2024 году военный бюджет Китая увеличится на 7,2%.

7 марта председатель КНР призвал вооруженные силы страны готовиться к военным конфликтам на море.

28 февраля в Китае рассказали, что будет с НАТО в случае войны с Россией.

Ранее в Китае призвали не монополизировать международные отношения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами