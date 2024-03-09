В ГД отреагировали на идею Зеленского составить мирный план без России

Составить мирный план между Россией и Украиной без участия в процессе РФ не представляется возможным. К такому выводу пришел первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру», он отреагировал на инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить подобное соглашения без Кремля.

«Естественно, мы не рассматриваем всерьез никакие такие предложения», — заявил парламентарий.

По оценке Чепы, все, что «было до этого — лишь ложь и попытка обмануть Россию со стороны тех государств, на которые ссылается сегодня украинский лидер.

«А Зеленский — это вообще не переговорщик», — утверждает депутат.

Он пояснил, что за словами украинского президента «абсолютно ничего не стоит», так как им полностью манипулируют иные страны и ведомства.

Некоторое время назад Владимир Зеленский предложил провести в Швейцарии и где-то вне Европы два саммита по урегулированию конфликта на Украине, не привлекая к обсуждению Россию. Он планирует предоставить Москве только согласованный план. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал идею «несерьезной и смехотворной».

Ранее в Кремле прокомментировали намерение Зеленского предложить России мирный план.