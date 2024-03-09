Эрдоган высказался насчет интеграции Украины в ЕС и другие структуры

Турция продолжает поддерживать планы интеграции Украины в евроатлантические структуры. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Мы по-прежнему поддерживаем цель Украины по интеграции в евроатлантические институты. В ходе наших сегодняшних переговоров мы подробно обсудили вопросы, стоящие на повестке дня наших двусторонних отношений. Мы удовлетворены тем, что наша двусторонняя торговля идет стабильным курсом», — заявил Эрдоган по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Эрдоган добавил, что Турция и Украина будут продолжать наращивать сотрудничество в торговле для того, чтобы достичь показателя товарооборота в $10 млрд. Для сравнения, товарооборот Турции и России в 2023 году составил $60 млрд.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре заявил, что выступает против участия России в мирном саммите.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».