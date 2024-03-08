Спикер палаты представителей США неодобрительно отреагировал на речь Байдена

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон эмоционально отреагировал на выступление американского президента Джо Байдена перед членами конгресса. Видео с его реакцией опубликовано на YouTube.

Байден во время своего выступления упрекнул экс-президента США Дональда Трампа в том, что он не принял никаких мер, чтобы сократить число случаев стрельбы в стране. Нынешний президент США также заявил, что подписал «самый важный закон» для предотвращения подобных инцидентов.

Во время выступления Байдена Джонсон неодобрительно качал головой и закатывал глаза.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Байден в своем послании конгрессу «О положении страны» агрессивно обвинял во всех неудачах своих оппонентов.

Также американский журналист Такер Карлсон, комментируя слова Джо Байдена об Украине, назвал их «бредом сумасшедшего».

Ранее Трамп раскритиковал Байдена за ситуацию на южной границе США.