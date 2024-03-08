В Словакии заявили, что Россия защищает свои интересы на Украине

Россия на Украине защищает свои интересы. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко в эфире радио «Словакия».

«Встать на сторону Украины — это не решение конфликта, это лишь эскалация напряженности», — приводит РИА Новости слова Данко.

Он отметил, что решением может стать демилитаризованная зона между Россией и Украиной.

«Россия не агрессор, Россия защищает свои интересы», — отметил вице-спикер парламента Словакии. По его мнению, жизнь не является черно-белой и украинцы не справились с подходом к русскому национальному меньшинству, а уже в феврале 2022 года Россия «пришла с чувством помощи своему народу».

«Мы эту проблему не решим, я отвергаю споры о том, кто хороший, а кто плохой, отвергаю поставки оружия туда», — резюмировал Данко.

В феврале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал скорую победу России в СВО. Он отмечал, что в настоящий момент решается судьба России. Однако, по его словам, страна уже по военной мощи является сильнейшей в мире и при этом умеет побеждать.

Ранее Путин назвал цель СВО.