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Байден осудил Израиль за манипулирование поставками гумпомощи в сектор Газа

Байден потребовал от Израиля обеспечить широкий доступ гумпомощи в сектора Газа

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Andrew Harnik/AP

Президент США Джо Байден потребовал от Израиля обеспечить широкий доступ гуманитарной помощи в сектора Газа. С таким заявлением он выступил в обращении к конгрессу «О положении нации».

По словам Байдена, Израиль не имеет права манипулировать поставками гуманитарной помощи в сектор Газа, используя ее «как разменную монету».

«Израиль должен разрешить поставки больших объемов помощи в Газу и гарантировать, что гуманитарные работники не попадут под перекрестный огонь», — подчеркнул он.

«Израиль имеет право преследовать ХАМАС. ХАМАС может положить конец этому конфликту сегодня, освободив заложников, сложив оружие и сдав тех, кто несет ответственность за 7 октября. <..> Но Израиль также несет основную ответственность за защиту невинных гражданских лиц в Газе», — заявил он.

До этого Байден предостерег Израиль от военных действий в Рафахе.

Ранее сотни человек вышли на акцию против политики Байдена на Ближнем Востоке.

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