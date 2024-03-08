Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне рассказали о помощи сектору Газа

Пентагон заявил, что направил в сектор Газа помощь на сумму до $180 млн

close
100%
Saeed Jaras/Global Look Press

Пентагон направил в сектор Газа гуманитарную помощь на сумму до $180 млн и продолжает искать новые способы для того, чтобы доставлять ее местному населению. Об этом в эфире телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария» заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Соединенные Штаты уже предоставили сектору Газа помощь, стоимость которой достигает $180 млн, и мы полагаем, что сухопутные коридоры лучше всего подходят для поставок», — заявил Райдер.

Представитель Пентагона добавил, что кроме сухопутных маршрутов помощи, американское военное ведомство также организовало доставку гуманитарных грузов по воздуху и планируют построить порт для доставки морским путем.

Также Райдер отметил, что Пентагон стремится донести до властей Израиля точку зрения о том, что необходимо сохранять жизни мирных жителей палестинского анклава.

До этого ХАМАС отверг условия Израиля по возвращению населения на север Газы.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами