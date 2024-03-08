В Пентагоне рассказали о помощи сектору Газа

Пентагон направил в сектор Газа гуманитарную помощь на сумму до $180 млн и продолжает искать новые способы для того, чтобы доставлять ее местному населению. Об этом в эфире телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария» заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Соединенные Штаты уже предоставили сектору Газа помощь, стоимость которой достигает $180 млн, и мы полагаем, что сухопутные коридоры лучше всего подходят для поставок», — заявил Райдер.

Представитель Пентагона добавил, что кроме сухопутных маршрутов помощи, американское военное ведомство также организовало доставку гуманитарных грузов по воздуху и планируют построить порт для доставки морским путем.

Также Райдер отметил, что Пентагон стремится донести до властей Израиля точку зрения о том, что необходимо сохранять жизни мирных жителей палестинского анклава.

До этого ХАМАС отверг условия Израиля по возвращению населения на север Газы.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.