В США анонсировали рассекречивание данных о военном сотрудничестве РФ и КНДР

Администрация президента США намерена постепенно рассекретить собранные данные о военном сотрудничестве РФ и КНДР. С таким заявлением выступила старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер, передает ТАСС.

«Это касается и таких вопросов, как поставки баллистических ракет и боеприпасов», — заявила она.

По словам Рапп-Хупер, США намерены «пролить свет» на якобы реализуемое двумя странами сотрудничество в военной сфере, чтобы улучшить координацию ответных мер с союзниками.

До этого в МИД РФ сообщили, что предоставляет ООН данные по соблюдению санкций против КНДР.

В 2006 году Совбез ООН запретил поставки, продажу или передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения. В 2017 году Совет Безопасности ООН принял резолюции о запрете на работу граждан КНДР за рубежом, а также запрете на импорт северокорейского угля, железа, свинца и морепродуктов, а также на экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов из государств — членов ООН.

Ранее Евросоюз включил министра обороны КНДР в новый пакет санкций против России.