В ООН пройдет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине в пятницу, 8 марта. Об этом ТАСС сообщает пресс-служба всемирной организации.

По данным дипломатического источника в ООН, проведение заседания запросила Украина, заручившись поддержкой Эквадора, Британии и Франции. Причиной для созыва заседания Совета Безопасности называется удар России по месту базирования и производства безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины, которое находится в Одессе.

До этого заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если бы Россия хотела нанести удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, то попадание было бы точным.

6 марта в Одессе во время встречи Владимира Зеленского и Кириакоса Мицотакиса произошли взрывы. В этот момент политики осматривали городской порт и не успели пройти в укрытие.

Ранее в Италии предположили, что Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году.